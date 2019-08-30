Milliler, turnuvayı 15. olarak tamamladı

Türkiye, Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda 15-16 klasman müsabakasında İsveç'i 55-50 mağlup etti.



Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonanın 15-16 klasman maçında milliler, Jane Sandanski Spor Salonu'nda İsveç ile karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk çeyreğini 20-10 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 37-18 üstün gitti. Üçüncü periyotta 5 sayı atabilen milliler, son periyoda 42-38 önde girdi. Dördüncü çeyrekte farkın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 55-50 galip ayrıldı.



Turnuvayı 15. sırada tamamlayan milliler, Avrupa Şampiyonası'nda mücadelesini B Ligi'nde sürdürecek.