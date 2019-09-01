Türkiye, E Grubu ilk karşılaşmasında Japonya'yı 86-67 mağlup etti

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.

Türkiye, E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 yendi.

Turnuvanın ikinci gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:



E Grubu

Türkiye-Japonya: 86-67

Çekya-ABD: 67-88



TakımMaçGMASYSPuan1.ABD11-886722.Türkiye11-866723.Japonya1-1678614.Çekya1-167881



F Grubu

Yeni Zelanda-Brezilya: 94-102

Yunanistan-Karadağ: 85-60



TakımMaçGMASYSPuan1.Yunanistan11-856022.Brezilya11-1029423.Yeni Zelanda1-19410214.Karadağ1-160851





G Grubu

Dominik Cumhuriyeti-Ürdün: 80-76

Fransa-Almanya: 78-74



TakımMaçGMASYSPuan1.Dominik Cum.11-807622.Fransa11-787423.Ürdün1-1768014.Almanya1-174781





H Grubu

Kanada-Avustralya: 92-108

Senegal-Litvanya: 47-101



TakımMaçGMASYSPuan1.Litvanya11-1014722.Avustralya11-1089223.Kanada1-19210814.Senegal1-1471011





3. günün programı

Turnuvanın 3. gününde yarın A, B, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.

Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin)

11.00 Venezuela-Fildişi Sahili

15.00 Çin-Polonya



B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)

11.30 Nijerya-Arjantin

15.30 Güney Kore-Rusya



C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)

11.30 Tunus-İran

15.30 Porto Riko-İspanya



D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)

10.30 İtalya-Angola

14.30 Sırbistan-Filipinler