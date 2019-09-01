Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.
Türkiye, E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 yendi.
Turnuvanın ikinci gününde 4 grupta alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
E Grubu
Türkiye-Japonya: 86-67
Çekya-ABD: 67-88
TakımMaçGMASYSPuan1.ABD11-886722.Türkiye11-866723.Japonya1-1678614.Çekya1-167881
F Grubu
Yeni Zelanda-Brezilya: 94-102
Yunanistan-Karadağ: 85-60
TakımMaçGMASYSPuan1.Yunanistan11-856022.Brezilya11-1029423.Yeni Zelanda1-19410214.Karadağ1-160851
G Grubu
Dominik Cumhuriyeti-Ürdün: 80-76
Fransa-Almanya: 78-74
TakımMaçGMASYSPuan1.Dominik Cum.11-807622.Fransa11-787423.Ürdün1-1768014.Almanya1-174781
H Grubu
Kanada-Avustralya: 92-108
Senegal-Litvanya: 47-101
TakımMaçGMASYSPuan1.Litvanya11-1014722.Avustralya11-1089223.Kanada1-19210814.Senegal1-1471011
3. günün programı
Turnuvanın 3. gününde yarın A, B, C ve D gruplarında ikinci karşılaşmalar oynanacak.
Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin)
11.00 Venezuela-Fildişi Sahili
15.00 Çin-Polonya
B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)
11.30 Nijerya-Arjantin
15.30 Güney Kore-Rusya
C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)
11.30 Tunus-İran
15.30 Porto Riko-İspanya
D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)
10.30 İtalya-Angola
14.30 Sırbistan-Filipinler
Türkiye, E Grubu ilk karşılaşmasında Japonya'yı 86-67 mağlup etti
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası ikinci gününde E, F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynandı.