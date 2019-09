Turnuvada E, F, G ve H gruplarında ikinci maçlar oynandı

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E, F, G ve H gruplarında ikinci karşılaşmalar oynandı.

E Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci karşılaşmada ABD karşısında iyi performans göstermesine rağmen uzatmada rakibine 93-92 mağlup oldu.

Gruplarda oynanan ikinci karşılaşmalar sonunda ABD, Brezilya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Avustralya 2. tura yükselmeyi garantiledi.

A, B, C ve D gruplarındaki ikinci karşılaşmaların ardından Polonya, Arjantin, Rusya, İspanya, Sırbistan ve İtalya 2. turda mücadele etme hakkı elde etmişti.

Bugün 4 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:



E Grubu

Japonya-Çekya: 76-89

ABD-Türkiye: 93-92



TakımMaçGMASYSPuan1.ABD22-18115942.Türkiye21117816033.Çekya21115616434.Japonya2-21431752



F Grubu

Karadağ-Yeni Zelanda: 83-93

Brezilya-Yunanistan: 79-78



TakımMaçGMASYSPuan1.Brezilya22-18117242.Yunanistan21116313933.Yeni Zelanda21118718534.Karadağ2-21431782



G Grubu

Almanya-Dominik Cumhuriyeti:68-70

Ürdün-Fransa: 64-103



TakımMaçGMASYSPuan1.Fransa22-18113842.Dominik Cumhuriyeti22-15014443.Almanya2-214214824.Ürdün2-21401832





H Grubu

Avustralya-Senegal: 81-68

Litvanya-Kanada: 92-69



TakımMaçGMASYSPuan1.Litvanya22-19311642.Avustralya22-18916043.Kanada2-216120024.Senegal2-21151822





Yarının programı

Turnuvada yarın A, B, C ve D gruplarındaki mücadele oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

A Grubu: (Wukesong Spor Salonu - Pekin)

11.00 Fildişi Sahili-Polonya

15.00 Venezuela-Çin



B Grubu: (Wuhan Spor Merkezi - Wuhan)

11.30 Güney Kore-Nijerya

15.30 Rusya-Arjantin



C Grubu: (Guangzhou Spor Salonu - Guangzhou)

11.30 Porto Riko-Tunus

15.30 İspanya-İran



D Grubu: (Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Arena - Foshan)

10.30 Angola-Filipinler

14.30 İtalya-Sırbistan