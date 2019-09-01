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Basketbol: Çekya: 67 - ABD: 88

Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda ABD, Çekya'yı 88-67 mağlup etti.

Basketbol: Çekya: 67 - ABD: 88

Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda ABD, Çekya'yı 88-67 mağlup etti.
Türkiye'nin de yer aldığı grupta, Çekya güçlü rakibi karşısında direnmeye çalıştıysa da ABD ilk periyot dışında iyi oynayarak sonuca gitti.

Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya), Zhu Duan (Çin)
Çekya: Bohacik 13, Satoransky 17, Hruban 13, Auda 4, Balvin 7, Pumprla 2, Peterka 5, Schilb 3, Sirina, Kriz, Vyoral, Palyza 3
ABD: Mitchell 16, Walker 13, Barnes 14, Tatum 10, Turner 4, Brown 2, Smart 4, Lopez 2, Middleton 8, White 6, Harris 9, Plumlee
1. Periyot: 14-17
Devre: 29-43
3. Periyot: 48-66


Kaynak: AA
Etiketler; #2019 FIBA Dünya Kupası #abd #basketbol #çekya
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