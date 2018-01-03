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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

UMMC Ekaterinburg: 82 - Yakın Doğu Üniversitesi: 77

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Yakındoğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta karşılaşmasında, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımına deplasmanda 82-77 yenildi.

Müsabakanın ilk üç periyodunda oyunun kontrolünü elinde tutan Yakın Doğu Üniversitesi, son çeyrekte rakibini durduramayınca, yenilgiyi önleyemedi

Bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi, liderlik koltuğunu averajla rakibine kaptırdı.

Salon: DIVS
Hakemler: Tanel Suslov (Estonya), Andrada Csender (Romanya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)
UMMC Ekaterinburg: Beliakova 3, Torrens 30, Toliver 16, Meesseman 8, Griner 16, Arteshina 2, Beglova 3, Nolan, Sanders 4, Vieru
Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 1, Lavender 15, Gruda 5, McBride 24, Vandersloot 15, Olcay Çakır Turgut 5, Holingsvorth 10, Bahar Çağlar 2
1. Periyot: 18-20
Devre: 38-41
3. Periyot: 53-60
Beş faulle çıkan: 39.58 Olcay Çakır Turgut (Yakın Doğu Üniversitesi)

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Yakın Doğu Üniversitesi #UMMC Ekaretinburg #fiba kadınlar avrupa ligi #basketbol #b grubu
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