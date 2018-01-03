UMMC Ekaterinburg: 82 - Yakın Doğu Üniversitesi: 77

Yakındoğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta karşılaşmasında, Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımına deplasmanda 82-77 yenildi.



Müsabakanın ilk üç periyodunda oyunun kontrolünü elinde tutan Yakın Doğu Üniversitesi, son çeyrekte rakibini durduramayınca, yenilgiyi önleyemedi



Bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi, liderlik koltuğunu averajla rakibine kaptırdı.



Salon: DIVS

Hakemler: Tanel Suslov (Estonya), Andrada Csender (Romanya), Zdenko Tomasovic (Slovakya)

UMMC Ekaterinburg: Beliakova 3, Torrens 30, Toliver 16, Meesseman 8, Griner 16, Arteshina 2, Beglova 3, Nolan, Sanders 4, Vieru

Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 1, Lavender 15, Gruda 5, McBride 24, Vandersloot 15, Olcay Çakır Turgut 5, Holingsvorth 10, Bahar Çağlar 2

1. Periyot: 18-20

Devre: 38-41

3. Periyot: 53-60

Beş faulle çıkan: 39.58 Olcay Çakır Turgut (Yakın Doğu Üniversitesi)



