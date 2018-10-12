Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar)
15.15 Gaziantep Basketbol-Banvit (Şahinbey)
17.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.00 TOFAŞ-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
14 Ekim Pazar:
13.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Gazanfer Bilge)
15.15 Türk Telekom-Fenerbahçe (Ankara)
20.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)
16.00 BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi (Ankara)
16.00 İzmit Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Kocaeli Atatürk)
16.00 Beşiktaş-Galatasaray (BJK Akatlar)
14 Ekim Pazar:
14.00 Canik Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum (Mustafa Dağıstanlı)
15 Ekim Pazartesi:
18.00 Bellona Kayseri Basketbol-Çukurova Basketbol (Kadir Has Kongre Merkezi)
20.00 Fenerbahçe-OGM Ormanspor (Metro Enerji)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
15.00 Ankara DSİ-Sigortam.net İstanbul Teknik Üniversitesi (Mamak Belediyesi)
16.00 OGM Ormanspor-Finalspor (M. Sait Zarifoğlu)
18.00 Düzce Belediyespor-Artvin Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
Yarın:
16.00 Karesispor-Bandırma Kırmızı (Kurtdereli)
17.00 Bursaspor-Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor (Bursa Atatürk)
17.00 Edirnespor-Akhisar Belediyespor (Mimar Sinan)
17.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yalova Belediyespor (Manisa Atatürk)
14 Ekim Pazar:
17.00 Selçuklu Basketbol-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 2018-2019 sezonu, ilk hafta müsabakalarıyla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle: