Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde parkeye çıkacak takımların maç programı kesinleşti. Şampiyonluk serisinin açılış karşılaşması, 13 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanacak. Serinin ikinci maçı da yine aynı saatte, 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

KUPA İÇİN GÖZLER ÇARŞAMBA'DA

Final heyecanının üçüncü ayağı, 17 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko'nun karşılaşmasıyla devam edecek. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada vurgulanan formata göre, bu zorlu eşleşmede üç galibiyete ulaşan takım şampiyonluğunu ilan edecek. Takımlar kupa hedefine ulaşmak için parkede üstünlük kurmaya çalışacak.

İŞLER UZARSA NE OLACAK?

Serinin ilk üç maçta tamamlanmaması ihtimaline karşı federasyon tarafından alternatif tarihler de takvime eklendi. Gerekmesi durumunda dördüncü müsabaka, 19 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak.

Şampiyonun belirlenmesinin son maça kalması halinde ise beşinci karşılaşma, 21 Haziran Pazar günü saat 20.00'de Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş GAİN arasında yapılacak.