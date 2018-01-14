Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 4 maçla tamamlanırken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka: 65-98
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket: 100-89
Muratbey Uşak-Trabzonspor: 100-71
Anadolu Efes-Galatasaray: 76-68
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray: 87-77
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Adana ASKİ: 81-72
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Türk Telekom: 71-78
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarı 4 maçla tamamlandı. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta sona erdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı 4 maçla tamamlanırken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta sona erdi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.