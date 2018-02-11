Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta mücadelesi, çeşitli kentlerdeki maçlarla sona erdi.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ: 59-60
Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Doğuş: 90-95
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor: 77-66
Anadolu Efes-Eskişehir Basket: 89-77
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Selçuklu Belediyespor-OGM Ormanspor: 67-72
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta mücadelesi tamamlandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta mücadelesi, çeşitli kentlerdeki maçlarla sona erdi.