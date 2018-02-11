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Basketbol: Toplu sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta mücadelesi tamamlandı

Basketbol: Toplu sonuç

 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta mücadelesi, çeşitli kentlerdeki maçlarla sona erdi.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ: 59-60
Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Doğuş: 90-95
Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor: 77-66
Anadolu Efes-Eskişehir Basket: 89-77

Türkiye Basketbol 1. Ligi
Selçuklu Belediyespor-OGM Ormanspor: 67-72


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Basketbol 1. Ligi #toplu sonuç #Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi #basketbol #18. hafta
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