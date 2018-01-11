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Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Alba Berlin: 95 - Galatasaray Odeabank: 62

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 2. hafta karşılaşmasında Almanya'nın Alba Berlin ekibine 95-62 yenildi.

Mercedes-Benz Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 24-13 önde geçen Alman temsilcisi, devreyi de 44-34 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodu da 67-47'lik skorla önde geçen Alba Berlin, salondan 33 sayı farkla 95-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray Odeabank gruptaki ikinci maçını da kaybederken, Alba Berlin ilk galibiyetini aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Alba Berlin #basketbol #Galatasaray Odeabank #son 16 turu #ULEB Avrupa Kupası
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