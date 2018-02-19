Kremlin'den 3'lü zirve açıklaması
Kremlin'den 3'lü zirve açıklaması
Bozdağ: Suriye'ye bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışı
Bozdağ: Suriye'ye bağlı güçlerin Afrin'e gireceği haberi gerçek dışı
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri
Ömer Halisdemir'in son görüntüleri
Erdoğan Ruhani ile görüştü
Erdoğan Ruhani ile görüştü

Basketbolculardan “Tarkanlı“ maça davet çağrısı

Antalyaspor Basketbol Takımı, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun videosunu taklit ederek taraftarları maça davet etti

Basketbolculardan “Tarkanlı“ maça davet çağrısı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun, baba olacağına ilişkin sosyal medyada paylaştığı videoyu taklit ederek taraftarları maça davet etti.

Antalyaspor'da forma giyen basketbolcular ile teknik heyetten oluşan 13 kişinin, kamera karşısına geçip Tarkan'ın baba olacağını açıkladığı videoyu taklit ederek taraftarları 21 Şubat Çarşamba günü oynayacakları maça davet ettikleri görüntü, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Görüntüde, Tarkan'ın mimiklerini taklit eden basketbolcuların "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor, bize de her gün soruyorlar, doğru mu, değil mi? Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey, desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar biliyor musun. Evet doğru. Antalyaspor'umuzun maçı çarşamba günü saat 17.00'de. Kazanacağız. Paylaşmak istedik sizlerle." ifadeleri dikkati çekiyor.

Antalyaspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftasında Petkimspor'u konuk edecek.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Basketbol 1. Ligi #tarkan #basketbol #antalyaspor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.