Antalyaspor Basketbol Takımı, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun videosunu taklit ederek taraftarları maça davet etti

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nun, baba olacağına ilişkin sosyal medyada paylaştığı videoyu taklit ederek taraftarları maça davet etti.



Antalyaspor'da forma giyen basketbolcular ile teknik heyetten oluşan 13 kişinin, kamera karşısına geçip Tarkan'ın baba olacağını açıkladığı videoyu taklit ederek taraftarları 21 Şubat Çarşamba günü oynayacakları maça davet ettikleri görüntü, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.



Görüntüde, Tarkan'ın mimiklerini taklit eden basketbolcuların "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor, bize de her gün soruyorlar, doğru mu, değil mi? Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey, desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar biliyor musun. Evet doğru. Antalyaspor'umuzun maçı çarşamba günü saat 17.00'de. Kazanacağız. Paylaşmak istedik sizlerle." ifadeleri dikkati çekiyor.



Antalyaspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 23. haftasında Petkimspor'u konuk edecek.

