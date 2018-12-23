Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Beşiktaş bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbide Beşiktaş bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek.



BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.



Geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, haftaya averajla 6. sırada girdi.



Fenerbahçe ise 7 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 10. hafta öncesi 3. sırada bulunuyor.



Kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca derbiyi konuk Fenerbahçe'nin taraftarları salonda izleyemeyecek.