Galatasaray Odeabank Başantrenörü Kunter: "Kazanmak için savaşmak lazım, savaşmıyoruz"

ULEB Avrupa Kupası E Grubu birinci haftasında konuk ettiği Darüşşafaka'ya 84-65 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Erman Kunter, çok kötü oynadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kunter, iyi mücadele etmediklerini ifade ederek, "Kazanmak için savaşmak lazım, savaşmıyoruz. Takım ruhundan uzaklaşıyoruz. Ucu ucuna maçlar kaybettiğimiz için takım geriye düşünce motivasyonu da düşüyor." dedi.

Karşılaşmada 4 sayı geriye düştükleri anda taraftarların kendisini istifaya davet etmesinden yakınan Kunter, "Takımı kötü etkiliyor. Bu oyunda eğer bir takımı destekliyorsanız, maçın sonuna kadar desteklersin. Biz nereden gelip Avrupa Kupası'nda gruptan çıktık. Yabancı oyuncuların bazı sorunları var bunları da çözmeye çalışıyoruz. Bugün maçın genelinde takımda bir şey vardı, ilk defa böyle maç kaybediyoruz. Bu tip maçları kazanamadığınız zaman olumsuz bir hava oluşuyor." diye konuştu.

Kötü bir takım olduklarını düşünmediğini dile getiren Kunter, şunları kaydetti:

"Bazen böyle mağlubiyet alan takımlar daha iyi reaksiyon verirler. Çok kötü başladığımız maçlarda çok iyi bir destek görmüyoruz. Henry Walker'i kadromuza kattık. İmkanlarımız o kadar iyi değil. Bize artı getirecek bir oyuncuyu almak kolay değil. Çalışmaya devam ediyoruz. Benimle ilgili bir şey varsa kararı Galatasaray Kulübü verir. Burada bir suç varsa sorumlu koçtur ama 12 kişilik takım emek veriyor bu emeğe saygı göstermek çok önemli. Maçın henüz 7. dakikasında geriye düşünce ıslıklanıyoruz."



Darüşşafaka cephesi

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, iyi oynayarak kazandıklarını belirtti.

Hücumda ve savunmada açık alanları iyi değerlendirdiklerini aktaran Blatt, "Karşılaşmada 84 sayı atmak ve bunu sadece 3 tane üç sayılık isabetiyle yapmak oldukça zor. Bazen bu tip organizasyonlarda ilk maçları deplasmanda oynamak daha avantajlı olabilir. Baskı genelde ev sahibi takımın üstünde olur. Belki de bu bize biraz yardımcı oldu, asıl yardımcı olan şey ise hücumda ve savunmada iyi basketbol oynamamızdı. Bu sadece oynayacağımız 6 maçtan 1 tanesi, önümüzde daha uzun bir yol var." değerlendirmesinde bulundu.

Emircan Koşut, Kartal Özmızrak ve Okben Ulubay gibi genç oyuncuların gelişmesi için oynamaları gerektiğine dikkati çeken Blatt, şöyle konuştu:

"Benim için bu oyuncular Türkiye'de yerli ve yabancı olarak ayrılmıyor. Hepsi Darüşşafaka'nın oyuncuları. Buradaki arkadaşlarımız çoğu genç olsa da benim uzun kariyerimden haberi vardır. Genç oyuncuların gelişimine yardımcı olan bir başantrenörüm. Aslında bir hocanın iç tanımı budur. Bir oyuncu bir başantrenörle çalışmaya başladığı andan itibaren gelişmelidir. Bu söylediklerimi başaramamışsanız bir şeyler ters gitmiş demektir. Bu oyuncuların gelişim kaydetmesi takımı da olumlu etkiliyor."