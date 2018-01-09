Pınar Karşıyaka Başantrenörü Trifunovic: "Halen grupta iyi durumdayız, kendi kaderimizi kendimiz çizecek durumdayız. Dört maçımız kaldı, bu karşılaşmaları kazanmak için uğraşacağız"

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın EWE Baskets takımına 86-85 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, "Grupta kendi kaderimizi kendimiz çizecek durumdayız. Dört maçımız kaldı, bu karşılaşmaları kazanmak için uğraşacağız." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trifunovic, karşılaşmayı kazanmaya çok yaklaştıklarını ancak kaybettiklerini belirterek, galibiyetinden dolayı rakiplerini kutladı.



Karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk yarıda güzel bir enerjileri olduğunu dile getiren Trifunovic, müsabakanın ikinci yarısında ritimlerini kaybettiklerini, bu durumla sezon başından bu yana sık sık karşılaştıklarını söyledi.



Trifunovic, sayı üretememekten çok savunmadaki hatalarıyla ilgilendiğine dikkati çekerek, "Bir şekilde ayakta ve maçın içinde kalmak için savunmayı iyi yapmamız, devamında da hücumda sayı bulmamız gerek. Son şutu bulmamıza rağmen sayıyı bulamadık. Tercih tartışılabilir, şut yerine içeri girip faul almayı da tercih edebilirdi." diye konuştu.



Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Trifunovic, "Halen grupta iyi durumdayız, kendi kaderimizi kendimiz çizecek durumdayız. Dört maçımız kaldı, bu karşılaşmaları kazanmak için uğraşacağız." ifadelerini kullandı.



EWE Baskets Başantrenörü Maden Drijencic ise İzmir gibi zor bir deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Müsabakada gösterdikleri mücadeleden dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu aktaran Drijencic, "Oyuncularım, farkın zaman zaman açılmasına rağmen oyundan kopmadı. Bu galibiyetle grupta önemli bir avantaj elde ettik. Evimize memnun dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.