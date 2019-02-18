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Basketbolda Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Beko oldu. Sarı Lacivertliler, Anadolu Efes'i 80-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Basketbolda Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin

Şampiyon Fenerbahçe Beko kupasını aldı.
ES //
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nı finali nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.
ES //
Anadolu Efes'i yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Beko, 6'ıncı kez bu sevinci yaşadı.
ES //
Karşılaşmadan 80-70 galip ayrılan ve kupanın sahibi olan Sarı Lacivertlilere ödüllerini Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok verdi.
ES //
Finalist Anadolu Efes'e ise madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Resul Kerse ve Alper Arıkoğlu takdim etti.
ES //
Turnuvanın "En Değerli Oyuncu"su Fenerbahçe Beko'dan Gigi Datome'ye verildi. Datome, kupasını TBF Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar'ın elinden aldı.
ES //
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE'NİN
ANADOLU EFES'İ 80-70 YENEN FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYON OLDU
 

Etiketler; #fenerbahçe #türkiye kupası #basketbol
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