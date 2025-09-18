Basketbolseverler dikkat! Panathinaikos – Partizan karşılaşması başlıyor: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Panathinaikos, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlandı. Yunan ekibi, son 5 maçında sadece bir galibiyet alabildi. Olympiakos karşısında oynanan derbilerde üst üste kayıplar yaşayan Panathinaikos, moral depolamak için Partizan karşısına çıkacak.

Partizan ise daha formda bir görüntü sergiliyor. Sırp temsilcisi son 5 maçının 4’ünü kazandı, yalnızca Zenit karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle PAOK, Virtus Bologna ve Napoli Basket galibiyetleriyle dikkat çektiler.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Panathinaikos – Partizan karşılaşması 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 12.30’da oynanacak.

Mücadele, Avustralya’daki John Cain Arena salonunda oynanacak.

Maç, Türkiye’den S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.