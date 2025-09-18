Basketbolseverler dikkat! Panathinaikos – Partizan karşılaşması başlıyor: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbolseverler için heyecan dorukta! Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nda Panathinaikos ile Partizan karşı karşıya geliyor. Avrupa basketbolunun iki dev kulübü hazırlık niteliği taşıyan bu prestijli turnuvada kozlarını paylaşacak.

Simge Sarıyar
Panathinaikos, son haftalarda istediği sonuçları almakta zorlandı. Yunan ekibi, son 5 maçında sadece bir galibiyet alabildi. Olympiakos karşısında oynanan derbilerde üst üste kayıplar yaşayan Panathinaikos, moral depolamak için Partizan karşısına çıkacak.

Partizan ise daha formda bir görüntü sergiliyor. Sırp temsilcisi son 5 maçının 4’ünü kazandı, yalnızca Zenit karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle PAOK, Virtus Bologna ve Napoli Basket galibiyetleriyle dikkat çektiler.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Panathinaikos – Partizan karşılaşması 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 12.30’da oynanacak.
Mücadele, Avustralya’daki John Cain Arena salonunda oynanacak.

Maç, Türkiye’den S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

