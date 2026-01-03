Baskonia 93-108 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU) | Kanarya İspanya’da fırtına gibi esti!

EuroLeague’nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia’yı 108-93 mağlup ederek yeni yıla galibiyetle giriş yaptı.

EuroLeague’nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya geldi. Yüksek tempoda oynanan mücadelede gülen taraf sarı-lacivertliler oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Baskonia, üst üste bulduğu sayılarla ilk periyotu 28-24 önde tamamladı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, rakibine karşılık verirken devre 53-53 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü periyotta kontrolü eline alan Fenerbahçe, Nicolo Melli’nin son saniyede kaydettiği üçlükle final periyoduna 85-82 üstün girdi. Son çeyreğe hızlı başlayan sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü kısa sürede açarak parkeden 108-93 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 12. galibiyetini alarak yeni yıla zaferle başladı. Baskonia ise ligde 13. yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko Baskonia
