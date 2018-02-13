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Başpehlivanlar şehit ve gaziler için kol bağlayacak

Kırkpınar'da geçen sezon ilk 16 içinde yer alan başpehlivanlar, 20 Şubat'ta Balıkesir'de düzenlenecek yağlı güreş turnuvasında, Afrin bölgesinde yürütülen harekattaki şehit ve gaziler için mücadele edecek

Başpehlivanlar şehit ve gaziler için kol bağlayacak

Kırkpınar'da mücadele eden başpehlivanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehit ve gaziler için Balıkesir'de yağlı güreş turnuvasında mücadele verecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin bölgesindeki harekattaki şehit ve gaziler için başpehlivanların 20 Şubat Salı günü Balıkesir'de kol bağlayacaklarını söyledi.

Turnuvanın ilkini geçen sene yine Balıkesir'de yaptıklarını hatırlatan Ayhan, "Afrin harekatındaki şehit ve gazilerimiz için başpehlivanlarımız kol bağlayacak. Kırkpınar'da başpehlivanlıkta ilk 16'ya girenler turnuvaya katılabilecek. Geçen sene Kırkpınar'da ilk 8 içindeki sporcularımızı çağırmıştık." diye konuştu.

Diğer illerde de Balıkesir'deki gibi turnuvalar yapacaklarını anlatan Ayhan, "122 belediyemiz yağlı güreş yapıyor. Belediyeler Birliği de Balıkesir ilimizde. Bunlarla ortaklaşa çalışma yapalım istiyoruz. Yağlı güreşle ilgili bu tür turnuvaları daha sonra Karadeniz ve İç Anadolu'daki bir ilde, ayrıca Antalya'da yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurtdereli Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada müsabakalar saat 17.00'de başlayacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #yağlı güreş #Mehmet Ayhan #Kurtdereli Spor Salonu #Balıkesir #afrin
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