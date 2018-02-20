- Balıkesir'de Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere ithafen "Başpehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlıyor" sloganıyla yapılan kış güreşlerinde, başpehlivan İsmail Balaban oldu





BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de bu yıl "Başpehlivanlar Şehitler İçin Kol Bağlıyor" sloganıyla yapılan salon kış güreşlerinde, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı İsmail Balaban birinciliği elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde ter döken 16 başpehlivanın katıldığı organizasyonun açılış konuşmasını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiklerini ifade eden Kafaoğlu, "Başpehlivanlar bugün burada aziz şehitlerimizi anmak için kol bağlayacak. Birliği ve beraberliğiyle tüm dünyaya nam salmış Türk milletinin asil duruşuna ve dayanışmasına bir kere daha şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde bu organizasyonun hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise bin yıllık bir geleneğe sahip yağlı güreşlerin, bu derece anlamlı bir organizasyonda yer bulmasının önemine dikkat çekti.

Aydın şöyle konuştu:

"Bizler bütün dünyaya adaleti, hoşgörüyü ve sevgiyi hakim kılmış bir ülkeyiz. Bizim, Suriye'nin ve hiçbir ülkenin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Zeytin Dalı Harekatı, ülkemizin sınırlarına, 80 milyon ülkemize göz diken ve o bölgedeki insanlarımızı rahatsız eden teröristlere karşı başlattığımız bir harekettir. Bizler güreş ailesi olarak Zeytin Dalı Harekatı'nı destekliyoruz ve ülkede yaşayan 80 milyon insanımızın da Mehmetçik'imizi desteklemesini bekliyoruz. Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'ndan Afrin'deki Mehmetçik'imize selam olsun."

Organizasyonda 16 başpehlivanın mücadele ettiği müsabakaların finalinde Fatih Atlı'yı yenen İsmail Balaban, başpehlivan oldu.

Müsabakaya katılan pehlivanlara ödülleri, Aydın, Kafaoğlu ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı tarafından verildi.

Geçen yaz düzenlenen 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de başpehlivanı olan Balaban, birincilik kupasını aldığı sırada asker selamı verdi.

Başpehlivanların müsabakalardan elde ettikleri geliri, şehit ailelerine bağışladığı belirtildi.