Başsavcılık 'bahisçi hakemler' için düğmeye bastı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun "yüzlerce hakem bahis oynuyor" şeklindeki şok iddiaları yargıyı sarstı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sözleri "ihbar" kabul ederek, zaten devam etmekte olan bir soruşturmanın seyrini değiştirecek kritik bir karar aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Başsavcılık 'bahisçi hakemler' için düğmeye bastı!
Yayınlanma:

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun "bahis oynayan hakemler" hakkındaki kamuoyuna yansıyan sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun bu çarpıcı sözlerinin "ihbar niteliğinde" kabul edildiği vurgulandı.

MEVCUT SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

"Bahis oynayan hakemler iddiası" sonrasında yapılan bu açıklamada, çok önemli bir detaya daha yer verildi. Hacıosmanoğlu'nun ihbar olarak kabul edilen beyanları doğrultusunda, konuyla ilgili "devam eden mevcut soruşturmanın" "daha da derinleştirilerek sürdürüleceği" belirtildi.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama...

Toplumumuz ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele devam etmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir. 27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeni ile açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında
görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun
yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası
bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Ankara'da kadına yaya geçidinde darp! Sürücü için istenen ceza belli olduAnkara'da kadına yaya geçidinde darp! Sürücü için istenen ceza belli olduYurt
Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu: 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?'Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu: 'Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?'Gündem
hakem bahis
Günün Manşetleri
Şimşek başkanlığındaki Gıda Komitesi 'yeni modele' geçiş kararı aldı
Başsavcılık 'bahisçi hakemler' için düğmeye bastı!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
571 hakemin 371'inde bahis hesabı var, 152'si aktif oynuyor!
İşsizlik rakamları açıklandı
Beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellef tek tek belirlendi
Arsalarına sahte eser gömdüler, 'uydu görüntüsü' ile kandırdılar!
Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Vatan Partisi’nden ilk değerlendirme
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy açıkladı: Karadeniz rahat, asıl tehlikeli bölge İncil'de bile yazıyor!
Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu Güllü'nün kızı hakkında kan donduran suç duyurusu
Dolar vurdu, altın düştü! Dolar vurdu, altın düştü!
İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler! İşte 500 bin konutluk 'Yüzyılın Projesi'nde tüm merak edilenler!
Kısa vadede servet kazandıran mevduatlar! Kısa vadede servet kazandıran mevduatlar!