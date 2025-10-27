Başsavcılık 'bahisçi hakemler' için düğmeye bastı!

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun "bahis oynayan hakemler" hakkındaki kamuoyuna yansıyan sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Hacıosmanoğlu'nun bu çarpıcı sözlerinin "ihbar niteliğinde" kabul edildiği vurgulandı.

MEVCUT SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

"Bahis oynayan hakemler iddiası" sonrasında yapılan bu açıklamada, çok önemli bir detaya daha yer verildi. Hacıosmanoğlu'nun ihbar olarak kabul edilen beyanları doğrultusunda, konuyla ilgili "devam eden mevcut soruşturmanın" "daha da derinleştirilerek sürdürüleceği" belirtildi.

İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama...

Toplumumuz ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele devam etmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir. 27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeni ile açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında

görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun

yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası

bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.