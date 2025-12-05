Başsavcılıktan açıklama geldi: Bahis skandalında kim, neden gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen dosyanın ikinci aşamasında bu sabah 17 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. İşte gözaltına alınan isimler...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen ve çok sayıda ismi kapsayan soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında yeni bir operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Soruşturma, MASAK, yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13.11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan (101) futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ile diğer deliller neticesinde genişletildi.
BAHİS SKANDALINDA KİM, NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Başsavcılığın açıklamasında, yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatlarının "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında verildiği vurgulandı.
Toplamda 46 şüpheli hakkında işlem yapılırken, suçlamalara göre isimler şu şekilde sıralandı:
Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan BALTACI dahil olmak üzere toplam (27) futbolcu, kendi takımlarının karşılaşmalarına bahis oynadıkları tespitiyle.
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan YANDAŞ, bir başkası aracılığıyla yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespitiyle.
28/04/2024 tarihinde gerçekleşen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor müsabakası sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet OKATAN, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATİPOĞLU, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin KAYA ile 2 antrenörünün de bulunduğu tespit edilen (5) şahıs.
24/12/2023 tarihindeki Ümraniyespor Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle 1’i futbolcu olmak üzere toplamda 6 şahıs.
Banka hesaplarının incelenmesi sonucu şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adanademirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat SANCAK, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay KÜÇÜK olmak üzere (7) şahıs.
İstanbul ve 16 farklı ilde toplam (46) şüpheli hakkında bugün saat 07.15 itibarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği bildirildi.
Uygulanan talimatlar neticesinde (35) şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde (5) şüphelinin yurtdışında olduğu belirlenmiş olup, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.