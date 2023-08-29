Batshuayi'nin alternatifi Rangers'dan! Alfredo Morelos

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Sarı-Lacivertli kulübün Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi'ye teklifler gelmeye devam ediyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Batshuayi için gelen teklifleri yeterli bulmadı.

Batshuayi'nin alternatifi Rangers'dan! Alfredo Morelos
Batshuayi'nin alternatifi Rangers'dan! Alfredo Morelos
Editör: Nihat Çarboğa
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Ancak teklifler istenilen rakamlara ulaşırsa Fenerbahçe yönetimi Michy Batshuayi'nin transferine izin verebilecek. Bunun üzerine Fener yönetimi Batshuayi'nin alternatiflerine yönelmiş durumda. Yine gelen bilgilere göre Belçikalı golcü için istenilen rakam teklif edilirse Fenerbahçe şu anda boşta olan Kolombiyalı yıldız golcü Alfredo Moreles'i kadrosuna katmak istiyor.

BATSHUAYİ'NİN ALTERNATİFİ RANGERS'DAN! ALFREDO MORELOS

Batshuayi'nin alternatifi Rangers'dan! Alfredo Morelos - Resim : 1

DAHA ÖNCE DE FENERBAHÇE İLE ANILDI

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Morelos son olarak Glasgow Rangers takımında forma giymişti. 27 yaşında ve 1.77 boyunda olan Morelos güçlü ve atletik fiziğiyle rakip savunlara zorluk çıkartan biri isim.

ALFREDO MORELOS KİMDİR?

21 Haziran 1996 tarihinde dünyaya gelen Alfredo José Morelos Aviléz, forvet pozisyonunda görev yapan Kolombiyalı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Independiente Medellín kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla HJK ve Rangers kulüplerinde oynadı. Golcü oyuncu kariyeri boyunca çıktığı 354 resmi maçta 175 gol attı, 71 de asist yaptı.

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