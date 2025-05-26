Bayer Leverkusen'de yeni dönem: Teknik Direktörlük koltuğuna Erik Ten Hag oturdu

Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, teknik direktörlük görevine Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag’ı getirdi. Manchester United kariyerinin ardından Avrupa futboluna yeniden yön vermeye hazırlanan deneyimli teknik adam, 2027’ye kadar Leverkusen'in başında olacak.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 55 yaşındaki Erik ten Hag ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hollandalı teknik adamın görevine 1 Temmuz itibarıyla başlayacağı bildirildi.

Son olarak İngiltere Premier Lig devi Manchester United’ı çalıştıran ten Hag, burada geçirdiği iki sezonun ardından görevinden ayrılmıştı. Daha önce Utrecht ve Ajax gibi takımlarla önemli başarılar elde eden tecrübeli teknik direktör, Leverkusen’le Almanya’daki ilk teknik adamlık deneyimini yaşayacak.

XABI ALONSO’NUN YERİNE GELDİ

Bayer Leverkusen'de büyük başarılara imza atan ve geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan İspanyol teknik adam Xabi Alonso, kariyerine Real Madrid’de devam etme kararı almıştı. Leverkusen yönetimi, boşalan teknik direktörlük koltuğu için Erik ten Hag'ı tercih etti.