Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih’le oynayacağı ilk maç için bugün Almanya’ya gidecek. Peki Bayern Münih-Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih Beşiktaş maçı 20 Şubat salı akşamı saat 22:45'te başlayacak. Dev mücadele TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Bayern Münih-Beşiktaş maçı canlı izleme kanalları

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'le yarın akşam oynayacağı ilk maç için bugün Münih'e gitti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı el ederek adını son 16 turuna yazdıran siyah-beyazlılar, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Münih'e hareket etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye saati ile 21.00'de maçın oynanacağı Allianz Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlıların maç öncesi son antremanı da aynı statta Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak. Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki müsabaka, yarın akşam Türkiye saati ile 22.45'te oynanacak.



LEWANDOWSKİ'YE TELEFON



Şampiyonlar Ligi son 16 turu öncesi Beşiktaş ile Bayern Münih, ortak bir çalışmaya imza attı. Siyah-beyazlıların yıldız isimleri Negredo ve Pepe, Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Lewandowski'yi aradı. Lewandowski'nin telefonda arayan kişi olarak Beşiktaş ismi çıkarken, telefonun melodisi ise Şampiyonlar Ligi müziği olarak çaldı. Pepe, Lewandowski'ye "Merhaba ben Pepe. Sizi Vodafone Park'ta bekliyoruz. Come to Beşiktaş" derken, Lewandowski de Pepe'ye aynı şekilde yanıt vererek, "Evet tabii ki Beşiktaş'a geleceğiz fakat önce sizi Allianz Arena'ya bekliyoruz" cevabını verdi.



RUMEN HAKEM YÖNETECEK



Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih'le yarın akşam oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Allianz Arena'da Türkiye saati ile 22.45'te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.



BEŞİKTAŞ-BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA



Bayern Münih Beşiktaş maçı 20 Şubat salı akşamı saat 22:45'te başlayacak.



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