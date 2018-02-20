Türk futbolunun Avrupa’daki yeni tarih yazarı olan Beşiktaş, bu akşam tarihi bir maça çıkacak. Daha önce birçok Avrupa devini dize getiren Kartal’ın tek bir hedefi var Almanya’da Bayern Münih’i devirmek. Peki Bayern Münih-Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz olarak yayınlanacak?

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. G Grubu’nu lider olarak tamamlayan siyah-beyazlı ekip, B Grubu’nu ikinci sırada bitirerek son 16 turunda mücadele etme hakkını elde eden rakibi karşısında avantaj arayacak. Dev maç Allianz Arena’da saat 22.45’te başlayacak. Kritik karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan görev yapacak. Hategan’ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe gerçekleştirecek.



Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.



AVRUPA’NIN DEVİ



Bayern Münih, Avrupa’nın en önemli kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor. Bavyera ekibi, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Bayern Münih, Kupa 1’in yanı sıra birer kez UEFA Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.



ŞENOL GÜNEŞ'İN 25. MAÇI



Beşiktaş’ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, Bayern Münih karşılaşmasıyla bu rekorunu 25 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 24 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 40 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 32 gol yedi.



LEWANDOWSKI: İSTANBUL'DAKİ ATMOSFER İNANILMAZ



Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile yapacakları son 16 turu ilk maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.



TUR ATLAMAK İSTİYORUZ



Kicker Dergisi'ne konuşan Lewandowski, "Tur atlamak istiyoruz. İlk maç önemli çünkü İstanbul'daki atmosferin inanılmaz olduğunu duydum" değerlendirmesinde bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Polonyalı forvet, Cenk Tosun gibi önemli bir forvetlerini sattıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Genelde kanatlardan gelerek orta yapıyorlar ve ceza sahasında tehlikeliler. Savunma ile hücum arasındaki denge yerinde ancak biz kendi oyunumuzu oynarsak iyi fırsatlarımızın olacağını düşünüyorum".



3 İSİM SARI KART SINIRINDA



Öte yandan, Bayern Münih'te Beşiktaş maçı öncesinde tek eksik Almanya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan Manuel Neuer. Eylül ayında sakatlanan ve ameliyat edilen tecrübeli eldiven, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.



Ayrıca, Bayern Münih'in sarı kart sınırında 3 oyuncusu bulunuyor. Tolisso, Kimmich ve Rudy, bugün oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri durumunda 14 Mart 2018 Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.



BEŞİKTAŞ'IN TARİHTEKİ GALİBİYETLERİ



Liverpool, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain FC takımlarını yenen Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Bayern Münih.



Beşiktaş'ın tarihteki galibiyetleri şu şekilde:



"Beşiktaş-PSG: 3-1 (1 Ekim 1997)



Beşiktaş-Barcelona: 3-0 (19 Eylül 2000)



Chelsea-Beşiktaş: 0-2 (1 Ekim 2003)



Beşiktaş-Liverpool: 2-1 (24 Ekim 2007)



Manchester United-Beşiktaş: 0-1 (25 Kasım 2009)



Beşiktaş-Liverpool: 1-0 (penaltılar) (26 Şubat 2015)"



STAT: ALLİANZ ARENA

SAAT: 22.45

HAKEM: OVİDİU HATEGAN

YAYIN: TRT 1



BAYERN MÜNİH İLK 11'İ



ULREİCH

ALABA

BOATENG

HUMMELS

KİMMİCH

VİDAL

RODRİGUEZ

MÜLLER

RİBERY

ROBBEN

LEWANDOWSKİ



BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ



FABRİ

ADRİANO

PEPE

VİDA

GÖKHAN

ATİBA

MEDEL

TALİSCA

BABEL

QUARESMA

NEGREDO



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