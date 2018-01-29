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Bayern Münih - Beşiktaş maçı TRT1'de

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 20 Şubat Salı günü deplasmanda Alman temsilcisi Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak.

Bayern Münih - Beşiktaş maçı TRT1'de

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Son 16 turuna grup lideri olarak katıldığı kura çekiminde Bayern Münih ile eşleşti.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın  Devler Ligi'nde Bayern Münih ile oynayacağı son 16 turu ilk maçı 20 Şubat Salı günü TSİ ile 22:45'te TRT1 ekranından yayınlanacak.

Almanya'da Allianz Arena'da oynayacak ilk maçın rövanşı ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü TSİ ile 20.00'de  İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanacak.



Beşiktaş grup aşamasını, 4 galibiyet ve 2 beraberlik tamamlarken, 14 puanla lider olarak son 16 turuna kalmıştı. Bayern Münih ise gruplarda, 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek, 15 puanla Paris Saint-Germain'in ardından 2'inci sırada yer alarak üst tura yükselmişti./trtspor

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