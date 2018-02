"Bugüne kadar her maça çıkarken kendimizi favori gördük, ilk defa kendimizi favori olarak görmüyoruz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın deplasmanda Bayern Münih'le yapacakları maça ilişkin, "İlk defa kendimizi favori olarak görmüyoruz." dedi.

Şenol Güneş, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında yarın yapacakları mücadele öncesi Allianz Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih karşısında kazanmanın öncelikli olduğunu belirten ancak gollü beraberliğin de kendilerine avantaj sağlayacağına işaret eden Güneş, şunları kaydetti:

''Her türlü sonuç çıkabilir. Alınan sonuç dünyanın sonu değildir. Oynadığınız oyunun karşılığını aldığınızda mutlu olursunuz. Bugüne kadar her maça çıkarken kendimizi favori gördük, ilk defa kendimizi favori olarak görmüyoruz. Bu da Almanya'nın gerçeğinden kaynaklanıyor. Hem Alman Milli Takımı'nda hem de Bayern Münih'te oynamak zordur. Oyuncu kalitesi kadar iş ciddiyeti var, işe çok ciddi olarak bakılıyor. Rakip ne olursa olsun oyun ne olursa olsun yapılması gerekeni yapıyorlar. Mükemmel işi basit uyguladığında mükemmele ulaşıyor. Biz de bunu işlemeye çalışıyoruz.''

Güneş, bir gazetecinin, çevre faktöründen etkilenip etkilenmedikleri sorusunu, ''Bizi hiç bir şey etkilemedi; ortalığı tozu dumana katanlar oradan sonra 'sorunu kim çıkardı' diye konuşmayı çok seviyor bizde. Bayern Münih maçı gelene kadar Bayern Münih konuşanlar, Bayern maçı gelince başka şey konuşmak istiyor. Ülkemizdeki futbol kültürünü değiştirmek en büyük temennimdir. Almanların da başarısının öyle olduğunu düşünüyorum.'' şeklinde cevapladı.



"Atacağımız gol veya goller bize avantaj sağlar"

Rakipleri güçlü olduğu için maçta ayrı bir atmosfer oluşacağına işaret eden Güneş, Bayern Münih'in tarihinin başarılarla dolu olduğunu söyledi.

Bayern Münih karşısında işlerinin zorluğunun bilincinde olduklarına dikkati çeken siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, ancak yine de bu duruma olumsuz bakmadıklarını vurguladı.

Kendi futbollarını oynayıp sonuç almak istediklerini anlatan Güneş, şöyle devam etti:

''Bizden güçlü bir takımla oynayacağız. Futbolda sonuç açık, bir de mucizeler var. En önemlisi işimizi iyi yapacağız. Rakibimiz karşısında gücümüzü göreceğiz. Atacağımız gol veya goller bize avantaj sağlar. Oyuncu kadromuz buna göre. Umarım başarılı oluruz."

Heynckes'e teşekkür

Bayern Münih'in teknik direktörü Jupp Heynckes'in kendisini övdüğünün hatırlatılması üzerine Güneş, ''Heynckes'e teşekkür ederim, bize karşı olumlu bakanlara da. Namağlup gruptan çıktık ama sahasında namağlup ve tek beraberlik alan bir takımla oynayacağız. Heynckes geçmişi başarılarla dolu bir hoca. Övgüler karşılıklı. Yarın oynanacak futbol gerçek olacak. Herkesin keyif alacağı bir maç olmasını diliyorum.'' şeklinde konuştu.

Maçta savunmayı önde yapmak istediklerini ve gol atmak istediklerini ifade eden Şenol Güneş, kendileri için hem test hem de iyi bir sonuç bekledikleri bir karşılaşma olacağının altını çizdi.

Bayern Münih karşısına sürpriz bir kadroyla çıkmayacaklarını belirten Güneş, ''Sürprizimiz yok. 21 oyuncudan bir 18 çıkacak. Herkesin beklediği bir kadro ile çıkacağımızı düşünüyorum. Geçmişi ve geleceği konuşmak yerine yarını yaşayacağız biz.'' ifadelerini kullandı.

Çevre faktöründen ve sıkıntılarından dolayı Türkiye'de futbol kültürünün ve karakterinin gelişmesinde zorluk çekildiğini vurgulayan Güneş, ''Çok fazla yetenekli oyuncularımız var. Eğitimde, yarışmada, ciddiyette sorunlar var. Organizasyonlar zayıf, kulüpsel sıkıntılarımız var. Dağdaki bir çiçeğe benziyoruz. Buradan bir şeyler üretmeye çalışıyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.





Gary Medel'in görüşleri

Basın toplantısına katılan Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel ise zor maç olacağını ve akıllı oynamaları gerektiğini söyledi.

Gruptan birinci olarak çıktıklarını ve büyük takımlara karşı oynadıklarını ifade eden Medel, ''Çok pozitif düşüncelerle buraya geldik, bu maçı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben her pozisyonda oynayabilirim, hocam nerede görev verirse orada oynarım.'' şeklinde görüş belirtti.