Bundesliga'nın 22. haftasında lider Bayern Münih, sahasında Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) oynanan 22. hafta maçında lider Bayern Münih, sahasında Schalke 04'ü 2-1 yendi.



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, 20 Şubat'ta Beşiktaş ile karşılaşacak Bayern Münih, Allianz Arena'da Schalke 04'ü konuk etti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti. Bu gole Schalke 04, 29. dakikada Franco Di Santo ile karşılık verdi ve skoru 1-1'e getirdi.



Çekişmeli geçen maçın 36. dakikasında Thomas Müller ile bir kez daha öne geçen Bayern Münih, kalan bölümde üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu arada Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Jupp Heynckes'in grip olduğu için bu karşılaşmada takımın başında yer almadığı belirtildi. 72 yaşındaki teknik adamın yerine antrenör Peter Hermann görev yaptı.



Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 56'ya yükseltirken, Schalke 04 ise 34 puanda kaldı.