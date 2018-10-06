Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, konuk ettiği Borussia Mönchengladbach'a 3-0 yenildi.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'a 3-0 mağlup oldu.



Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde, Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'ı Allianz Arena'da konuk etti.



Karşılaşmayı 3-0 kazanan Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Alassane Plea, 16. dakikada Lars Stindl ve 88. dakikada Patrick Herrmann kaydetti.



Son 3 lig maçında 1 puan toplayabilen Bayern Münih, 13 puanda kalırken, Borussia Mönchengladbach ise 14 puan ve averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi.,