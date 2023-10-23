Bayern Münih, Galatasaray Maç Kadrosunu Açıkladı! 5 Eksik

Bayern Münih, yarın 19.45'te Rams Park'ta oynayacağı Galatasaray maçının kamp kadorunu açıkladı. Kadroda 5 eksik var. İşte o isimler...

Bayern Münih, Galatasaray Maç Kadrosunu Açıkladı! 5 Eksik
Bayern Münih, Galatasaray Maç Kadrosunu Açıkladı! 5 Eksik
Editör: Nihat Çarboğa
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Bayern Münih, Galatasaray maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Son idmana katılmış olsalar da Serge Gnabry ve Manuel Neuer, kamp kadrosunda yer almadı.

Sakat oyuncular Leon Goretzka, Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro da kadroda yer almayan diğer oyuncular oldu.

Bayern Münih, Galatasaray Maç Kadrosunu Açıkladı! 5 Eksik - Resim : 1

İşte Bayern Münih'in Kamp Kadrosu

Peretz, Ulreich, Minjae, De Ligt, Kimmich, Kane, Sane, Coman, Choupo-Moting, Davies, Sarr, Müller, Laimer, Tel, Mazraoui, Kraitzig, Musiala, Pavlovic

Galatasaray - Bayern Münih 19.45'te

Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki mücadele 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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# bayern münih # Galatasaray
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