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Bayern Münih ikinci yarıya galibiyetle başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-1 mağlup etti

Bayern Münih ikinci yarıya galibiyetle başladı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) sezonun ikinci yarının açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen’i 3-1 yendi.

BayArena'da oynanan Bundesliga’nın 18. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih’i konuk etti.

Karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Bavyera ekibinin gollerini 32. dakikada Javier Martinez, 59. dakikada Franck Ribery ve 90 artı 1’de James Rodriguez attı.

Ev sahibi takımının tek golünü 70. dakikada Kevin Volland kaydetti.

Bayern Münih, ligde 44 puanla liderliği sürdürürken, Bayer Leverkusen 28 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer alıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #18. hafta #Bayer Leverkusen #bayern münih #bundesliga
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