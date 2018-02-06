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Bayern Münih kupada yarı finalde

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası'nda Paderborn'u 6-0 yenerek yarı finale yükseldi

Bayern Münih kupada yarı finalde

Almanya Federasyon Kupası'nda Bayern Münih, deplasmanda Paderborn'u 6-0 yenerek yarı finale çıktı.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih, Almanya Federasyon Kupası çeyrek finalinde 3. Lig ekibi Paderborn'a konuk oldu.

Mücadeleye iyi başlayan Münih ekibi, 20. dakikada Kingsley Coman, 25. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Joshua Kimmich'in attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci devrede de etkili oyununu sürdüren konuk takım, 55. dakikada Corentin Tolisso, 86 ve 89. dakikalarda Arjen Robben'in bulduğu gollerle farkı artırarak karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Bu arada Bayern Mühih'in Alman milli futbolcusu Thomas Müller, 32. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Bayern Münih ile Beşiktaş arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 20 Şubat ve 14 Mart'ta oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Paderborn #futbol #bayern münih #Almanya Federasyon Kupası
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