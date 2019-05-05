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Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor

Bayern Münih, deneyimli futbolcular Arjen Robben ve Franck Ribery'nin sözleşmelerini yenilemeyeceğini duyurdu.

Bayern Münih'te Robben-Ribery dönemi bitiyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te deneyimli futbolcular Arjen Robben veFranck Ribery'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı açıklandı. 

Alman kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve Ribery'nin ifadelerine yer verildi.

Bayern Münih'in Robben ve Ribery'ye çok şey borçlu olduğunu aktaran Rummenigge, "Arjen ve Franck, harika futbolcular. Onlara büyük ve duygusal bir veda yapacağız. Bayern'in en başarılı 10 yılını fantastik futbollarıyla şekillendirdiler." ifadelerini kullandı.

Franck Ribery ise açıklamasında "Bayern'e geldiğimde bir rüyam gerçekleşmişti. 'Hoşça kal' demek kolay olmayacak. Asla birlikte başardıklarımızı unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

36 yaşındaki Fransız futbolcu Ribery 12, 35 yaşındaki Hollandalı oyuncu Robben ise 10 yıldır Bayern Münih'te forma giyiyordu.


Kaynak: AA
Etiketler; #bayern münih #almanya
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