Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır

Bayern Münih, Ulreich'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

Bayern Münih, Alman kaleci Sven Ulreich'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Bayern Münih, Ulreich'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Alman kaleci Sven Ulreich'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kalecinin sezon sonu bitecek sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.

Manuel Neuer'in sakatlığının ardından Bayern Münih'in kalesini korumaya başlayan Ulreich, bu sezon takımıyla 27 maça çıkıp kalesinde 25 gol gördü.

Alman file bekçisi, 10 maçta ise kalesini gole kapadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sven Ulreich #sözleşme #futbol #bayern münih
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.