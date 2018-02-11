Bayern Münih, Alman kaleci Sven Ulreich'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Alman kaleci Sven Ulreich'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattığını açıkladı.



Bayern Münih Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki kalecinin sezon sonu bitecek sözleşmesinin 2021 yılına kadar uzatıldığı bildirildi.



Manuel Neuer'in sakatlığının ardından Bayern Münih'in kalesini korumaya başlayan Ulreich, bu sezon takımıyla 27 maça çıkıp kalesinde 25 gol gördü.



Alman file bekçisi, 10 maçta ise kalesini gole kapadı.