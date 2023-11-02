Bayern Münih'te Matthijs de Ligt Sakatlandı!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın gruptaki rakiplerinden Bayern Münih'in stoperi Matthijs de Ligt, Almanya Kupası maçında sakatlanarak kenara geldi.

Bayern Münih'te Matthijs de Ligt Sakatlandı!
Bayern Münih'te Matthijs de Ligt Sakatlandı!
Editör: Nihat Çarboğa

Almanya Kupası'nın 2. turunda Bayern Münih, Saarbrücken'e konuk oldu.

Bayern Münih'te Matthijs de Ligt Sakatlandı!

Karşılaşma Bayern Münih'in 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken Matthijs de Ligt, Di Mechele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hollandalı stoper 25. dakikada kenara gelerek yerini Konrad Laimer'e bıraktı.

Almanya 3. Lig ekibi Saarbrücken, rakibini geriden gelerek 2-1 yendi ve Bayern Münih kupadan elendi.

Bayern Münih'te Matthijs de Ligt Sakatlandı! - Resim : 1

Thomas Tuchel'in savunma rotasyonunda Dayot Upamecano ve Raphael Guerreiro'nun da sakatlıkları bulunuyor.

Temsilcimiz Galatasaray, İstanbul'da 3-1 mağlup olduğu Alman deviyle 8 Kasım Çarşamba günü Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

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