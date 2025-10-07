Bayern’in yıldızı için dev kapışma! 4 dünya devi 100 milyon euroyu gözden çıkardı

Alman futbol devi Bayern Münih, bu kez sahada değil transfer piyasasında büyük bir sınavla karşı karşıya. Takımın parlayan yıldızı Michael Olise, Avrupa’nın dört dev kulübünü karşı karşıya getirdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Paris Saint-Germain, 23 yaşındaki Fransız oyuncu için 100 milyon euro (87 milyon sterlin / 118 milyon dolar) ödemeye hazır. Olise’ye gösterilen yoğun ilginin ardından Bayern Münih yönetimi, oyuncusunu takımda tutmak için yeni bir sözleşme hazırlığına başladı.

BAYERN YENİ SÖZLEŞMEYLE OLISE’Yİ ELİNDE TUTMAK İSTİYOR

Goal.com'a göre, Alman kulübüne yakın kaynaklar, Bayern’in Olise’ye mevcut kontratını iyileştirerek uzun vadeli bir bağlılık teklif edeceğini belirtiyor. Olise’nin şu anda yıllık 12 milyon euro (10 milyon sterlin / 14 milyon dolar) kazandığı, bu rakamın Premier Lig ve PSG gibi kulüplerin sunduğu maaşların oldukça gerisinde olduğu vurgulanıyor.

Olise, geçtiğimiz sezonun başından bu yana tüm kulvarlarda 54 gol katkısı (gol + asist) yaptı. Sadece 2025/26 sezonunda çıktığı 10 maçta 11 gol katkısı üretti.

CHELSEA’YE DAHA ÖNCE “HAYIR” DEMİŞTİ

Londra doğumlu olan Olise, annesinin Fransız kökeni sayesinde Fransa Milli Takımı’nda forma giyiyor. Ancak yıldız futbolcunun kariyeri boyunca İngiltere ile de yakın bir bağı bulunuyor.

Chelsea, 2023 yazında Olise’nin o dönem forma giydiği Crystal Palace ile olan sözleşmesindeki 35 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokmak istemiş, ancak oyuncu bu teklifi reddetmişti. Bunun yerine Crystal Palace ile yeni bir kontrat imzalayan Olise, takımında kalmayı tercih etmişti. Chelsea’nin genç takımı Cobham Akademisi’nde yedi yıl geçiren Olise, daha önce Arsenal ve Manchester City altyapılarında da forma giymişti.

2024 yazında Bayern Münih’e transfer olan Olise, Chelsea’nin uzun süredir radarında yer almasına rağmen Londra ekibine dönmeyi tercih etmemişti.

BAYERN’DEN NET MESAJ: “ONU BIRAKMAYIZ”

Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, transfer dedikodularına kesin bir dille yanıt verdi.

Freund, Sky Sport Almanya’da katıldığı Sky90 programında şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir baskı altında değiliz. Onu önümüzdeki yedi, sekiz, dokuz yıl boyunca Bayern’de oynarken hayal edebiliyoruz. Michael’ın uzun vadeli bir sözleşmesi var, kendini kanıtladı ve ileriye doğru adımlar attı.”

Olise, Bayern ile 2024 yılında 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Bu kontrat 2029 yılına kadar geçerliliğini koruyor. Bu durum Bayern’i güvenli bir konuma yerleştiriyor. Ancak oyuncuya sunulacak yeni sözleşme şartları, Olise’nin takımda kalma süresini birkaç yıl daha uzatabilir.

Kulüp içi maaş dengelerine de dikkat çeken kaynaklar, Olise’nin alacağı yeni ücretin Bayern’in genel yapısını etkilemeyeceğini belirtti.

İddialara göre takımın yıldızı Harry Kane, şu anda Olise’nin maaşının yaklaşık iki katını kazanıyor. Bu nedenle Fransız futbolcuya yapılacak maaş artışı, kulübün bütçesinde önemli bir dengesizlik yaratmayacak.