Bayındır Sağlık Grubu, 35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın sağlık sponsoru oldu

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü M. Tankut Tabak:

- "Önümüzdeki yıllarda da Bayındır Sağlık Grubu olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz"

35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden Bayındır Sağlık Grubu 7. kez sağlık sponsoru olarak yer aldı.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Bayındır Sağlık Grubu, dünyanın 5 kıtasından 2 bin 468 sporcunun katıldığı kıyasıya rekabetin dostlukla birlikte yaşandığı uluslararası organizasyonda, kaliteli sağlık hizmeti ile bu yıl da hem sporcuların hem de seyircilerin yanındaydı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen ve her yıl yüzücülerin heyecanla beklediği yarış, dünyanın 77 ülkesinden sporcuyu İstanbul Boğazı'nda bir araya getirdi.

Seçme yarışlarında da sporcuların yanında olan Bayındır Sağlık Grubu, kurduğu iki tam donanımlı sağlık çadırı, alanında uzman sağlık ekibi ve ambulansları ile tüm sağlık sorunlarına anında yanıt vererek yarış boyunca sporculara ve misafirlere kaliteli, güvenilir sağlık hizmeti sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü M. Tankut Tabak, sağlıklı bir yaşam için sporun ve aktif yaşamın yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren bu kıyasıya mücadelede sporcu sağlığı her şeyden önce geliyor. Bayındır Sağlık Grubu olarak 7 yıldır sporcularımızın ve yarışmayı izlemeye gelen misafirlerimizin sağlıkları bize emanet. 31 yılda biriktirdiğimiz kalite ve etik anlayışı ile sağlık standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Tedavi edici sağlık hizmetlerinin yanı sıra koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin önemini de çok iyi biliyoruz. Sporun hem mental hem de fiziksel sağlığımız için öneminden hareketle, nesillerin spor bilinci ile büyümesine katkı sağlamak amacı ile Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 7'nci kez sağlık sponsoru olarak yer aldık. Dünyanın dört bir yanından katılan sporcuların her yıl yakından takip ettiği bu organizasyon, yüksek performans gerektiren zorlu parkuru ile sağlıklı yaşam ile spor bilincinin aşılanmasında büyük yere sahip. Önümüzdeki yıllarda da Bayındır Sağlık Grubu olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz."