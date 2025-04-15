B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan çeyrek final rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Borussia Dortmund, sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. Signal Iduna Park’ta oynanacak kritik mücadeleye dair yayın bilgileri ve maç detayları merak konusu oldu.
Geçtiğimiz hafta oynanan ilk karşılaşmada Barcelona, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde etmişti. Dortmund ise taraftarı önünde mucizeyi gerçekleştirmek istiyor.
Barcelona’nın, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırma hedefi bulunuyor. Bundesliga'da istikrarsız bir grafik çizen Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederek sezonu taçlandırmak istiyor.
Borussia dortmund barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
Karşılaşma, 15 Nisan Salı akşamı saat 22.00’de başlayacak. Signal Iduna Park’ta oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcıları Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olacak.
borussia dortmund barcelona maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda oynanacak Borussia Dortmund – Barcelona maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Tabii Spor üzerinden izleyebilecek.
Muhtemel 11’ler
Borussia Dortmund:
Kobel, Sule, Emre, Anton, Svensson, Chukwuemeka, Gross, Nmecha, Ryerson, Guirassy, Beier
Barcelona:
Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin, Pedri, De Jong, Gavi, Yamal, Raphinha, Lewandowski
CANLI İZLE:
https://www.tabii.com/tr