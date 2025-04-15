B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan çeyrek final rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Borussia Dortmund, sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. Signal Iduna Park’ta oynanacak kritik mücadeleye dair yayın bilgileri ve maç detayları merak konusu oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle - Resim: 1

Geçtiğimiz hafta oynanan ilk karşılaşmada Barcelona, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı final için büyük avantaj elde etmişti. Dortmund ise taraftarı önünde mucizeyi gerçekleştirmek istiyor.

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B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle - Resim: 2

Barcelona’nın, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırma hedefi bulunuyor. Bundesliga'da istikrarsız bir grafik çizen Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam ederek sezonu taçlandırmak istiyor.

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B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle - Resim: 3

Borussia dortmund barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

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B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle - Resim: 4

Karşılaşma, 15 Nisan Salı akşamı saat 22.00’de başlayacak. Signal Iduna Park’ta oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcıları Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olacak.

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B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle - Resim: 5

borussia dortmund barcelona maçı hangi kanalda?

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B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle - Resim: 6

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda oynanacak Borussia Dortmund – Barcelona maçı, TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Tabii Spor üzerinden izleyebilecek.

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B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle - Resim: 7

Muhtemel 11’ler

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B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle - Resim: 8

Borussia Dortmund:
Kobel, Sule, Emre, Anton, Svensson, Chukwuemeka, Gross, Nmecha, Ryerson, Guirassy, Beier

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B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle - Resim: 9

Barcelona:
Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin, Pedri, De Jong, Gavi, Yamal, Raphinha, Lewandowski

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B.Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda? B.Dortmund - Barcelona maçı canlı izle - Resim: 10

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https://www.tabii.com/tr

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