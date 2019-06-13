banner1005
Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde deprem
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Hürriyet gazetesinden istifa etti
Hürriyet gazetesinden istifa etti
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

BeinSport'tan çok konuşulan iddialar sonrası kamuoyuna açıklama (Yayıncı kuruluş BeinSport, Digiturk Türk futbolundan, lig maçlarından çekiliyor mu? BeinSport, Digiturk maçları yayınlayacak mı)

BeinSport'tan çok konuşulan iddialar sonrası kamuoyuna açıklama yapıldı. Açıklamada, "Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir" denildi

BeinSport'tan çok konuşulan iddialar sonrası kamuoyuna açıklama (Yayıncı kuruluş BeinSport, Digiturk Türk futbolundan, lig maçlarından çekiliyor mu? BeinSport, Digiturk maçları yayınlayacak mı)

beIN SPORTS tarafından 'sosyal medyada dolaşan asılsız iddialara ilişkin kamuoyuna açıklamamızdır' ifadelerini kullandı

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

"- Digiturk, TFF ile yaptığı yayın anlaşmasına binaen Türk futbolunun hali hazırdaki en büyük destekçisidir ve 20 yıldan bu yana iş ortaklığı yaptığı TFF'ye verdiği tüm taahhütlere her zaman bağlı kalmıştır, bağlı kalmaya da devam etmektedir. 

- Yayın hakları anlaşmasından doğan her türlü yükümlülük ve ödemeler Digiturk tarafindan gerçekleştirilmektedir. 

- Diğer yandan Digiturk uzunca bir süredir, söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF'den doğal ve makul taleplerde bulunmaktadır. 

- Digiturk öncelikli gördüğü bu hususlar üzerinde TFF ile birlikte çalışmaya devam ederek; Türk futboluna hem ulusal hem de uluslararası alanda katkı sunmaya devam etme kararlılığındadır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #beinsport #Digitürk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.