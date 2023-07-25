Bekiştaş Milan'ın oyuncusu olan Hırvat kanat Ante Rebıc transferinde son virajda

Yeni sezon öncesi Ganalı stoper Daniel Amartey ve Kamerunlu ön libero Jean Onana transferlerini duyuran Beşiktaş’ta hedef, kariyerine AC Milan’da devam eden Ante Rebic... 29 yaşındaki sol kanat, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 resmi maçta 29 gol ve 17 asistle oynasa da sakatlıkları nedeniyle son iki sezonda sadece 33 karşılaşmaya çıkabilince gözden düştü. Nitekim teknik direktör Stedano Pioli de Rebic’i kadroda düşünmüyor.Ve Beşiktaş bu transferde oldukça ısrarcı bir tavır sergiliyor.

Beşiktaş, Rebic için haziran ayında oyuncuyu kiralamak için Milan’ın kapısını çalmış ancak olumsuz bir yanıtı almıştı. Daha iki yıllık sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncuyu bonservisi ile göndermeyi amaçlayan İtalyan ekibi beklediği teklifleri alamayınca mecburen kiralama seçeneğini masaya yatırdı.

‘%50'Sİ BİZDEN’

Beşiktaş yönetimi de oyunucunun yaklaşık 5 milyon Euro olan yıllık garanti ücretinin yarısını karşılayarak sezon sonu satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi sundu. Milan cephesi ise yıllık ücretin tamamını Beşiktaş’a yükleme amacında.Beşiktaş'ta bu teklife pek sıcak bakmıyor.

ANTE REBIC KİMDİR ?

Ante Rebic, 21 Eylül 1993 yılında Hırvatistan'ın Split şehrinde dünyaya geldi. Rebic, A takımdaki ilk maçına 21 Mayıs 2011 tarihinde, ligin son haftasında Dinamo Zagreb karşısında ikinci yarıda yedek olarak çıktı. Maç 1-1 berabere bitti ve Rebic maçın sonlarında eşitliği sağlayan golü attı. Ağustos 2011'de Rebic, RNK Split ile üç yıllık profesyonel bir sözleşme imzaladı.28 Ağustos 2013 tarihinde Rebic, İtalyan ekibi Fiorentina ile açıklanmayan bir ücret karşılığında beş yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerini geçtikten sonra kendisine 9 numaralı forma verildi. 30 Eylül'de Parma ile iç sahada 2-2 berabere kaldıkları maçta sakatlanan takım arkadaşı Giuseppe Rossi'nin yerine 36. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıktı.3 Ağustos 2014'te Rebic, 2. Bundesliga kulübü Leipzig'e bir sezonluk kiralık olarak katıldı. Leipzig'deki kiralık dönemi sona erdikten sonra Fiorentina'ya dönen Rebic, daha önce Juan Cuadrado tarafından giyilen 11 numaralı formayı aldı ve öncelikle sol kanatta kullanıldı.