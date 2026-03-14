Beklenen açıklama geldi: Fenerbahçe'de Tedesco ile devam kararı alındı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Karagümrük mağlubiyeti sonrası Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Saran, "Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık ve üzüldük. Bugün buradayız ve bunları konuştuk. Söyleyecek başka bir şey yok. Domenico Tedesco ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi" ifadelerini kullandı.