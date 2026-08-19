Beklenen an geldi! Romelu Lukaku, ilk kez Fenerbahçe forması giydi

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayı ilk kez Lyon karşısında giydi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 82. dakikada Vedat Muriqi'nin yerine oyuna giren Lukaku, taraftarlardan büyük destek gördü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beklenen an geldi! Romelu Lukaku, ilk kez Fenerbahçe forması giydi
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon ile karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Romelu Lukaku da Lyon maçıyla birlikte siftah yaptı.

TARAFTAR ALKIŞLARLA KARŞILADI

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Lukaku, 2. yarıda ısınmak için kale arkasına geçtiği esnada taraftarlar ilgi göstererek alkışlarla destek verdi. Deneyimli oyuncu, 82. dakikada Vedat Muriqi'nin yerine oyuna girdi.

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