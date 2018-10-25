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Belçika, FIFA sıralamasında zirvede

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin dünya sıralamasında Belçika zirvede yer aldı.

Belçika, FIFA sıralamasında zirvede

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) dünya sıralamasında Belçika zirvede yer aldı. 

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre'yi 2-1 yenen Belçika, geçen ay aynı puana sahip olduğu Fransa'yı geride bırakarak tek başına zirveye yerleşti.

Bin 733 puanlı Belçika'yı, bir puan geriden Fransa, bin 669 puanla da Brezilya takip etti.

A Milli Takım, bin 449 puanla 38. sıradaki yerini korudu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 29 Kasım'da açıklanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #uluslararası futbol federasyonu #Belçika #fifa
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