Belçika-İsveç Maçı Tatil Edildi! Maça Terör Operasyonu Engeli

Belçika polisinin, Belçika-İsveç arasında oynanan EURO 2024 Elemeleri maçı öncesinde iki İsveç vatandaşını öldürdüğünden şüphelenilen bir kişiyi tutukladığı öne sürüldü.

Belçika-İsveç Maçı Tatil Edildi! Maça Terör Operasyonu Engeli
Belçika-İsveç Maçı Tatil Edildi! Maça Terör Operasyonu Engeli
Editör: Nihat Çarboğa

EURO 2024 Elemeleri'nde Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma, terör saldırısı gerekçesiyle tatil edilmişti.

Belçika-İsveç Maçı Tatil Edildi!

Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de iki İsveç taraftarı kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmişti.

Belçika-İsveç Maçı Tatil Edildi! Maça Terör Operasyonu Engeli - Resim : 1

Sky Sports'un haberine göre Belçika polisi, iki İsveç vatandaşını öldürdüğünden şüphelenilen bir kişiyi tutukladı.

İsveç'in 15. dakikada Gyökeres'in golüyle öne geçtiği mücadelede, Belçika 31. dakikada Lukaku'nun penaltıdan ağları sarsmasıyla skoru eşitlemiş ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona ermişti. Yaşanan olaylar nedeniyle maça devam edilmemişti.

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# Belçika # isveç
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