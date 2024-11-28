Belhanda, Katar’da fırtına gibi

Bir dönem Süper Lig’de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Younes Belhanda, Katar ekibi Al-Shamal’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 34 yaşındaki oyuncu son maçlardaki katkısıyla öne çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Belhanda, Katar’da fırtına gibi
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Fanatik’in haberine göre, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Younes Belhanda, Süper Lig macerasının ardından transfer olduğu Katar Ligi’nde Al-Shamal formasıyla etkileyici bir grafik sergiliyor. Tecrübeli futbolcu, takımının oynadığı son iki maçta toplam 2 gol ve 1 asistle sahada fark yaratmayı başardı.

Son olarak Al-Duhail karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Belhanda, bireysel çabasına rağmen takımının 6-2’lik mağlubiyetini önleyemedi. Ancak bir sonraki karşılaşmada sahneye çıkan yıldız oyuncu, 90+7. dakikada attığı galibiyet golüyle takımına deplasmanda 2-1’lik kritik bir zafer kazandırdı.

AL-SHAMAL PERFORMANSI: 8 GOL, 8 ASİST

Belhanda, Al-Shamal formasıyla bu sezon toplam 23 maça çıktı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. 

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