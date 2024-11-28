Belhanda, Katar’da fırtına gibi
Bir dönem Süper Lig’de Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Younes Belhanda, Katar ekibi Al-Shamal’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 34 yaşındaki oyuncu son maçlardaki katkısıyla öne çıktı.
Fanatik’in haberine göre, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Younes Belhanda, Süper Lig macerasının ardından transfer olduğu Katar Ligi’nde Al-Shamal formasıyla etkileyici bir grafik sergiliyor. Tecrübeli futbolcu, takımının oynadığı son iki maçta toplam 2 gol ve 1 asistle sahada fark yaratmayı başardı.
Son olarak Al-Duhail karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Belhanda, bireysel çabasına rağmen takımının 6-2’lik mağlubiyetini önleyemedi. Ancak bir sonraki karşılaşmada sahneye çıkan yıldız oyuncu, 90+7. dakikada attığı galibiyet golüyle takımına deplasmanda 2-1’lik kritik bir zafer kazandırdı.
AL-SHAMAL PERFORMANSI: 8 GOL, 8 ASİST
Belhanda, Al-Shamal formasıyla bu sezon toplam 23 maça çıktı. 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.