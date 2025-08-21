Benfica başkanı kararını verdi: Fenerbahçe’nin Kerem hayali sona mı eriyor?

Fenerbahçe’nin yoğun çabalarına rağmen Kerem Aktürkoğlu transferi resmen rafa kalktı. Benfica yönetimi milli yıldızı bu sezon kesin olarak takımda tutma kararı aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe’nin pazartesi günü yaptığı son girişim de olumsuz sonuçlandı. Sarı-lacivertli yönetimin kulüp düzeyinde gerçekleştirdiği temaslara rağmen, Benfica yönetimi oyuncuyu kesin olarak kadroda tutacağını bildirdi.

SERGIO KRITHINAS: “KADRODA KALACAK” 

Record Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sergio Krithinas’ın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe daha önce sunduğu teklif rakamlarına geri dönmesine rağmen Benfica yönetimi kararından vazgeçmedi. Portekiz temsilcisi, Kerem Aktürkoğlu’nun bu sezon da takımın bir parçası olacağını duyurdu.

Benfica Başkanı Rui Costa’nın Kerem Aktürkoğlu’nun performansından memnun olduğu ve özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda takımın iskeletini bozmak istemediği belirtildi. Costa’nın net tutumu sonrası transfer görüşmeleri son buldu.

FENERBAHÇE’YE RET CEVABI

Fenerbahçe cephesi, daha önce masaya getirilen rakamlara yeniden dönerek transfer için son bir hamle yaptı. Ancak Benfica’nın, bu teklifleri yeterli bulmadığı ve ikna olmadığı kaydedildi. Böylece sarı-lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu hayali bu sezon için sona erdi.

