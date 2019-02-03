Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Portekiz liginde oynadığı Sporting Lizbon maçını 4-2 kazanarak üst üste 5. galibiyetini aldı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de Sporting Lizbon'u 4-2 yendi.



Sporting Lizbon, ligin 20. haftasında Benfica'yı ağırladı. Benfica, Seferovic'in 11, Felix'in 36, Dias'ın 47 ve Pizzi'nin (penaltıdan) 73. dakikada attığı gollerle maçı 4-2 kazandı.



Ev sahibi ekibin gollerini, 43. dakikada Fernandes ve 89. dakikada Bas Dost (penaltıdan) kaydetti.



Ligde art arda 5. galibiyetini alan Benfica, puanını 47'ye çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. 4. sıradaki Sporting Lizbon ise 39 puanda kaldı.



Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.