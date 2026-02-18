Benfica Real Madrid maçında ne oldu, neden durdu? Vinicius Jr neden sahayı terk etmek istedi?

Benfica ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında tribünlerde yaşanan gerginlik, ırkçılık iddiasıyla gündeme oturdu. Real Madrid’in Vinicius Jr’ın golüyle öne geçtiği dakikaların ardından yaşananlar, karşılaşmanın önüne geçti.

Vinicius Jr, maçın ikinci yarısında 50. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan girdi ve uzak köşeye yaptığı vuruşla Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi. Golün ardından tribünlerden yükselen tepkilerle birlikte saha içinde tansiyon arttı.

Vinicius Jr, golden birkaç dakika sonra 54. dakikada gol sevincini abarttığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Bu dakikaların hemen ardından Brezilyalı yıldız, tribünlerden kendisine ırkçı tezahüratlar geldiğini söyledi ve kenara yöneldi. Vinicius Jr, oyunu bırakmak istedi.

Hakem François Letexier, yaşananlar üzerine oyunu durdurdu. Vinicius Jr daha sonra hakemin yanına gitti ve Benfica forması giyen Gianluca Prestianni’nin kendisine “maymun” dediğini ifade etti.

Karşılaşma yaklaşık 10 dakika durdu. Hakem daha sonra oyunu yeniden başlattı. Maç devam ederken Benfica tribünleri Vinicius Jr’ı ıslıklamayı sürdürdü.

Saha içinde de gerginlik devam etti. Futbolcular tartıştı, hakem araya girdi. Yaşananlar sırasında Benfica yedek kulübesinden bir isim kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın ardından gözler UEFA’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.