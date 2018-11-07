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Benzia, Anderlecht maçında yok

Fenerbahçeli futbolcu Yassine Benzia, kulübün idari kararıyla UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki Anderlecht maçının kadrosuna alınmadı.

Benzia, Anderlecht maçında yok

Fenerbahçe'nin Cezayirli futbolcusu Yassine Benzia, UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmedi. 

Sarı-lacivertlilerin, Anderlecht maçı öncesinde Ülker Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda Benzia yer almadı.

Benzia'nın, kulübün idari kararıyla maç kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Cezayirli futbolcu, Spor Toto Süper Lig'deki Galatasaray derbisinin ilk yarısının ardından oyundan alınmasına, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fenerbahçe
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