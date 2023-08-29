Bertuğ Yıldırım, Rennes yolcusu! İşte elde edilecek bonservis bedeli

Transfer çalışmalarını zor şartlar altında devam ettiren Hatayspor'da bir yandan oyuncu transfer edilirken diğer yandanda ayrılacak oyuncular gündemde.Son olarak Bertuğ Yıldırım'ın Fransa ekibi Rennes'e bonservis bedeliyle transfer olması bekleniyor.İşte transferin mali detayları...

Bertuğ Yıldırım, Rennes yolcusu! İşte elde edilecek bonservis bedeli
Bertuğ Yıldırım, Rennes yolcusu! İşte elde edilecek bonservis bedeli
Editör: Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Hatayspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanmak üzere.

Bertuğ Yıldırım, Rennes yolcusu! İşte elde edilecek bonservis bedeli - Resim : 1

RENNES'E GİDİYOR

Fransız basınından Le Parisien'in ekibin göre; Ligue ekiplerinden Rennes, 21 yaşındaki forvet Bertuğ Yıldırım'ın transferi konusunda oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağladı.

TAKIMLA VEDALAŞTI

Haberde, oyuncunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve kısa süre içinde Fransa'ya hareket edeceği belirtildi. Hatayspor'un transferden 5 milyon euro'nun üzerinde bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Hatayspor kariyerinde 37 resmi maça çıkan Bertuğ, bu maçlarda 6 gol 3 asist kaydetti.

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